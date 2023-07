Temptation Island ex concorrente in ospedale | “Andavo a fuoco” racconto spiazzante FOTO

(Di lunedì 24 luglio 2023) In queste ore, un’exdiè finita in. La ragazza in questione ha fatto undavvero da brividi a tutti i suoi fan di Instagram. La protagonista di questo increscioso avvenimento è Valeria Liberati. Quest’ultima si è fatta ricordare dal pubblico di Canale 5 per le continue discussioni con il L'articolo proviene da KontroKultura.

Come ben sapete, oltre ad una versione estiva di(che si concluderà alla fine del m ese di luglio) ci sarà pure quella invernale. Per questo motivo Raffaella Mennoia , storica autrice di Maria De Filippi , ha svelato qualche ...Siamo ormai alle battute finali di questa edizione di2023 : questa sera, lunedì 24 luglio, andrà in onda la quinta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Cosa accadrà Delle quattro coppie ancora ...2023 torna stasera, 24 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 . Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle coppie rimaste in gioco. Stasera Mirko ...

Stasera la penultima puntata di Temptation Island, vediamo cosa attende gli spettatori su Canale 5 in prima serata.Un nuovo falò anticipato di confronto, questa sera, vedrà protagonista un’altra coppia in gara. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata di Temptation Island.