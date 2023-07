Temptation Island | anticipazioni quinta puntata 24 luglio | nuovo falò di confronto

(Di lunedì 24 luglio 2023)2023 prosegue con la, in onda lunedì 24in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Ilappuntamento con il viaggio nei sentimenti vedrà le coppie rimaste all’Is Morus Relais mettere in discussione la loro storia. Prosegue il successo diInsland 2023. Lo scorso lunedì 17, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quartadel docu-reality di Canale 5. Grazie ai 3.344.000 telespettatori, pari al 25.91% di share, il programma continua a conquistare la fascia del prime time per il quarto appuntamento consecutivo. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, sembra dunque aver giovato del periodo di stop della scorsa estate, visti gli ottimi ascolti che ...

Siamo ormai alle battute finali di questa edizione di2023 : questa sera, lunedì 24 luglio, andrà in onda la quinta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Cosa accadrà Delle quattro coppie ancora ...2023 torna stasera, 24 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 . Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle coppie rimaste in gioco. Stasera Mirko ...Paura per Valeria Liberati . La ex protagonista diè stata ricoverata d'urgenza al Pronto Soccorso di Roma alcuni giorni fa. La fidanzata di Ciavy ha voluto aggiornare gli estimatori raccontando cosa le è accaduto e come sta. Valeria ...

Temptation Island anche d'inverno e Uomini e Donne in versione "pet": parla Raffaella Mennoia, i retroscena della storica autrice.Stasera in prima serata Canale 5 trasmette Temptation Island 2023: ecco cosa vedremo nella puntata del 24 luglio.