Temptation Island 2023 stasera su Canale 5 | anticipazioni quinta puntata | Mirko ha una crisi di pianto

Come ben sapete, oltre ad una versione estiva di(che si concluderà alla fine del m ese di luglio) ci sarà pure quella invernale. Per questo motivo Raffaella Mennoia , storica autrice di Maria De Filippi , ha svelato qualche ...Siamo ormai alle battute finali di questa edizione di2023 : questa sera, lunedì 24 luglio, andrà in onda la quinta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Cosa accadrà Delle quattro coppie ancora ...2023 torna stasera, 24 luglio 2023 in prima serata su Canale 5 . Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle coppie rimaste in gioco. Stasera Mirko ...

Temptation Island, nella penultima puntata Perla e Mirko sempre più in bilico TGCOM

Temptation Island anche d'inverno e Uomini e Donne in versione "pet": parla Raffaella Mennoia, i retroscena della storica autrice.L'autrice Raffaella Mennoia svela i segreti dietro ai provini di "Tempation Island" e il perché non sono mai mandati in onda.