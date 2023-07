Temptation Island 2023 | puntata di stasera 24 luglio 2023 | nuovo falò di confronto in arrivo

(Di lunedì 24 luglio 2023) La quintadiin onda24, promette di essere carica di emozioni. Dopo ildistraordinario, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore, ma altre quattro coppie rimangono in bilico. Il conduttore Filippo Bisciglia ha annunciato che Perla e Mirko saranno al centro dei cambiamenti, con un video che sconvolgerà entrambi. Le altre coppie, come Ale e Federico, Francesca e Daniele, stanno attraversando crisi importanti, rendendo tutto imprevedibile., il video su Mirko e Greta La scintilla tra Perla e Mirko sembra essere ...

Un luogo affascinante e romantico, perfetto per far sperimentare ai concorrenti dila loro solidità di coppia. Tanto che la casa di produzione Fascino di Maria De Filippi ha scelto ...INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.35. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline. ATTUALITA' Su Rai Tre ...... e in alcuni casi lo è anche, ma le coppie che partecipano aormai sanno i tempi, cosa bisogna dire, come reagire, quindi è giusto ciò che scrive Platinette nella sua rubrica I ...

Temptation Island: "Ecco quali sono le scene che non manderemo mai in onda" parla Raffaella Mennoia ComingSoon.it

A Temptation Island la storia di Perla e Mirko finisce al centro dell’attenzione: i due stanno ancora insiemeCottage e ville sul mare blu della Sardegna del sud, tra lunghe spiagge bianche, calette e scogliere. E tramonti che ne fanno il posto perfetto l'amore (e le tentazioni d'amore) ...