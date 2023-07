Temporali e trombe d’aria tra Milano e Brianza | morta una donna a Lissone schiacciata da un albero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023) Continua l’ondata di maltempo che in queste ore sta interessandoe alcune province lombarde. A(Monza), una 58enne ha perso la vita dopo essere rimastada uncaduto a causa del forte vento. La, di origini marocchine, stava camminando in via Braille per andare al lavoro, quando un grossole è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Immediato l’intervento dei soccorritori, arrivati sul posto dopo la richiesta di aiuto di alcuni passanti, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. A, per via del vento e della pioggia alcuni alberi sono stati sradicati e sono caduti in strada, causando ...