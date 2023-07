Temporali e trombe d’aria tra Milano e Brianza | morta una donna a Lissone schiacciata da un albero – Il video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Continua l’ondata di maltempo che in queste ore sta interessandoe alcune province lombarde. A(Monza), una 58enne ha perso la vita dopo essere rimastada uncaduto a causa del forte vento. La, di origini marocchine, stava camminando in via Braille per andare al lavoro, quando un grossole è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Immediato l’intervento dei soccorritori, arrivati sul posto dopo la richiesta di aiuto di alcuni passanti, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. Chiusa la stazione di Monza Diversi danni sono stati inoltre riscontrati all’interno della stazione di Monza, dove alcuni ...

L'Aeronautica Militare ha lanciato un chiaro avvetimento: nelle prossime ore fortisi ... con forti raffiche (si sono verificate anched'aria) e tanta pioggia con grandine. Questa ...Continua l'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando Milano e alcune province lombarde. A Lissone (Monza), una 58enne ha perso la vita dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto a ...Bomba d'acqua in Brianza e a Varese Ma non è stata soltanto Milano ad essere bersagliata da, nubifragi e forti raffiche di vento:d'aria sono state registrate in provincia di Monza ...

Temporali e trombe d'aria tra Milano e Brianza, morta una donna a ... Open

Maltempo a Milano e in Lombardia. Il capoluogo lombardo è vittima di una continua instabilità meteo. Emanata l'allerta arancione per i possibili temporali ...Non si placa l'ondata di maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su diverse regioni italiane, molte delle quali nel Nord della penisola. Dalla grandine al forte vento, fino a fenomeni di tromb ...