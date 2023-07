Temperature record | qualcuno trucca i dati? Ecco spiegata la confusione degli ultimi giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un’altra settimana, un’altra bella polemica sul clima dove, tanto per cambiare, gli scienziati riescono a dare un’immagine di se stessi non proprio positiva al pubblico (per non dire di peggio). Avete letto i titoli apocalittici della scorsa settimana? Cose tipo, tipo “di 48 °C in arrivo”? Beh, un tantino esagerati, anzi, parecchio. Ma come sono finiti sulle prime pagine dei giornali?se li era inventati? O era un complotto dei poteri forti che avevano starato i termometri della rete di misura globale per terrorizzarci? No, il tutto era nato da un recente articolo dell’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea). Non era sbagliato in sé, ma non spiegavano bene la differenza fra le misure di temperatura “al suolo” e quelle “in aria”, di solito molto più basse. Ovviamente, è la temperatura dell’aria che ci interessa, a meno che in questi ...