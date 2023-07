Telese | irregolarità nell’erogazione idrica a causa di lavori di manutenzione

si commuove ricordando il grande tifo per la Roma di Purgatori Purgatori, infatti, era ... Secondo la famiglia, le presuntesulle cure somministrate andrebbero ricercate proprio nell'...Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di, che hanno eseguito i rilievi ed ... Era finito anche al centro di un processo peredilizie che attende il secondo grado, e ...... abbiamo commissariato partito a Caserta e in Regione Campania per graviriscontrate ...è il mantra ripetuto dalla dem nonostante di una replica chiara sulla vicenda da parte di Luca,...

Telese, irregolarità nell’erogazione idrica a causa di lavori di ... Fremondoweb