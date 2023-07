Telescopio spaziale James Webb trova acqua a 370 anni luce da noi

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – IlSpace Telescope stupisce ancora e si conferma l’osservatoriopiù potente al mondo scoprendoa 370da noi. I super 'occhi' di Jwst hanno scopertoin una zona dell'Universo dove gli astronomi ritengono che si stiano formando pianeti rocciosi 'simili' alla Terra. La scoperta è stata realizzata utilizzando ilJwst di Nasa e Esa dalla collaborazione Minds (Miri mid-INfrared Disk Survey), un team di ricerca guidato dall’Istituto Max Planck per l’Astronomia ed a cui partecipa anche l'Italia con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Il team di scienziati ha scopertonella regione interna di un disco di gas e polvere attorno alla giovane stella PDS 70, a circa ...

Il James Webb Space Telescope stupisce ancora e si conferma l'osservatoriopiù potente al mondo scoprendo acqua a 370 anni luce da noi. I super 'occhi' di Jwst hanno ...ilJwst di ...In un sistema solare in formazione, a 370 anni luce dal nostro, ilWebb ha individuato l'abbondante presenza di acqua. Quella zona della Via Lattea ospita un disco di gas e ...Allo studio, appena pubblicato online sulla rivista Nature e che ha utilizzato le osservazioni delJames Webb, ha partecipato anche Alessio Caratti o Garatti, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Il telescopio spaziale Webb potrebbe aver individuato le prime stelle di materia oscura Le Scienze

(Adnkronos) – Il James Webb Space Telescope stupisce ancora e si conferma l’osservatorio spaziale più potente al mondo scoprendo acqua a 370 anni luce da noi. I super ‘occhi’ di Jwst hanno scoperto ac ...Allo studio, appena pubblicato online sulla rivista Nature e che ha utilizzato le osservazioni del telescopio spaziale James Webb, ha partecipato anche Alessio Caratti o Garatti, ricercatore dell'Isti ...