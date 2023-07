Tecnologia RFID | cos’è e a cosa serve

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’identificazione a radiofrequenza, chiamata in gergo, è unache utilizza le onde radio per identificare e tracciare gli oggetti. È composta da un lettore, che emette onde radio, e da un tag, che contiene un microchip che memorizza le informazioni e un’antenna per ricevere e trasmettere i segnali. Laviene utilizzata in diversi settori, come la vendita al dettaglio, la logistica, la sanità e la produzione, per migliorare l’efficienza e l’accuratezza dei processi. In particolare, le soluzioniper la vendita al dettaglio permettono di gestire le spedizioni, le movimentazioni di merci e l’inventario con estrema facilità. Inoltre, nel commercio al dettaglio, laviene utilizzata per prevenire i furti. Difatti, le ...