Tax credit cinema | l’ipotesi di legge che fa tremare i piccoli e medi produttori

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un nuovo sistema di taxtografico per favorire ipiù ricchi? Iindipendenti dele dell’audiovisivo italiano tremano. È bastato che la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, anticipasse al Sole 24Ore alcune linee di principio della nuovain discussione per far andare su tutte le furie la filiera deiindipendenti. Il timore è quello di ritrovarsi con l’acqua alla gola solo per favorire grandi agglomerati tra cui perfino le piattaforme streaming. È stato un post su Facebook della regista Antonietta De Lillo (Il resto di niente nel 2005, ve lo ricorderete) a dare il via alla protesta. “Se passeranno queste misure si tratterà ...

... acquisto dei crediti incagliati da parte delle aziende partecipate dallo Stato; moratoria per chi, a causa dello stop improvviso, non ha potuto onorare i pagamenti;di 5 o 10 anni."Ilha incentivato la produzione audiovisiva in Italia". Lo ha detto l'imprenditore cinematografico franco tunisino, Tarak Ben Ammar, proprietario della Eagle Pictures Entertainment, nel corso ...Nel corso del summit i due hanno lodato anche il sistema divigente in Italia: "Ilha incentivato la produzione audiovisiva in Italia - ha detto Tarak Ben Ammar - anche perché ...

Tarak Ben Ammar, tax credit incentiva la produzione audiovisiva Agenzia ANSA

"Il tax credit ha incentivato la produzione audiovisiva in Italia".Annunciato al Producers Summit di Trieste un accordo 'per produrre sei film in lingua italiana' insieme alla Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar ...