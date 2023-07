Tarpare le ali a un uccello è un maltrattamento | il caso a Salerno e la punizione esemplare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Chi arreca ad unmutilazioni per impedirgli di volare via commette il delitto didi animali punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro e non la semplice contravvenzione punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Lo ha stabilito pochi giorni fa la Cassazione (sez. terza, n. 29824 del 10 luglio 2023) confermando un decreto di sequestro emesso dal Tribunale dia carico di un individuo che aveva tarpato le ali a undici fenicotteri e a tre pellicani. La Suprema Corte afferma, in particolare che la tarpatura delle ali comporta per l’una disabilità forzata; non si tratta, quindi, affatto di una “pratica innocua” come sosteneva l’imputato in quanto gli uccelli sono stati così esposti anche “all’insorgenza di ...