La notizia è stata data dal sindaco Sergei Sobyanin su Telegram e poi dal ministero della Difesa russo, che ha dichiarato che le forze di difesa aerea hanno abbattuto i droni. I due droni, spiega il ministero. Le autorità russe hanno reso noto che l'attacco ucraino è stato sventato e neutralizzato: "Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio russo". Mosca, droni sono tentato atto terroristico Kiev. Mosca, "droni ucraini abbattuti".

Sventato un attacco ucraino a Mosca. Abbattuti due droni

Nella notte un attacco con droni ha colpito la città di Mosca, non ci sono feriti o vittime, i danni riscontrati non sono gravi.