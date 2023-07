Superbike | Annullato il round in Argentina | cambia chiusura 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Decisione maturata per "l'intenso calendario elettorale affrontato dal Paese". ROMA - "Ilargentino,del Campionato Mondiale MOTUL FIM, in programma dal 13 al 15 ottobre lungo il Circuito San Juan Villicum, è stato. Questa decisione è dovuta all'intenso calend

ROMA - "Il round argentino, chiusura del Campionato Mondiale MOTUL FIM2023, in programma dal 13 al 15 ottobre lungo il Circuito San Juan Villicum, è stato. Questa decisione è ...Il Mondialeraddoppia e sceglie ancora la Motor Valley emiliano - romagnola. Si svolgerà infatti all'... il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna di F1, quest'annoa ...Il Mondialeraddoppia e sceglie ancora la Motor Valley emiliano - romagnola. Si svolgerà infatti all'... il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna di F1, quest'annoa ...

SBK 2023 – Annullato il round in Argentina. Al suo posto Jerez ... Moto.it

Decisione maturata per 'l'intenso calendario elettorale affrontato dal Paese'.ROMA (ITALPRESS) - 'Il round argentino, chiusura del ...La particolare situazione politica ed economica del Paese sudamericano ha portato all’annullamento dell’ultimo round WorldSBK. Potrebbe essere sostituto da Jerez ...