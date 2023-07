Summer Fest | la ‘febbre‘ del primo concerto e il totonome di Ferragosto

Leggi su anteprima24

Mentre in Piazza Libertà sale la" febbre" per l'arrivo di Rosa Chemical (esibizione prevista dalle 22:30),artista di fama nazionale chiamato all'Avellino, da giorni è già cominicato il toto-nomi dell'artista che si esibirà in città nell'immancabilene di. Se fino a questo momento l'amministrazione comunale, con l'assessore delegato agli eventi, Stefano Luongo, è riuscita a richiamare in città gli artisti più in voga nell'estate musicale italiana, tra cui Geolier Daniele Silvestri e Coma Cose, e tanti altri artisti saranno annunciati nella conferenza stampa attesa per questo venerdì, in molti cominciano a chiedersi chi sarà il cantante che calcherà il palco di Corso Vittorio Emanuele il 16 agosto, giorno storicamente dedicato al ...