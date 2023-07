Suicidio assistito | per la prima volta forniti farmaco e strumentazione Gloria aveva 78 anni ed era una malata oncologica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il 12 lugliofatto un appello perché le sue condizioni stavano peggiorando e attendeva ilper poter morire. E ieri “”, pazienteveneta di 78, è morta alle 10.25. È la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l’aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. “” è, inoltre, come fa sapere l’Associazione Coscioni, a cui la donna si era riall’inizio per essere aiutata ad andare in Svizzera, lapersona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna dele di quanto necessario da parte dell’azienda sanitaria. “” è morta ...