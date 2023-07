Sudan | 100 giorni di combattimenti

UNICEF/UN0844235/Mohamdeen ROMA - Mentre il brutale conflitto inraggiunge igiorni, l'Unicef ha ricevuto segnalazioni di ben 2.500 gravi violazioni dei diritti dei bambini (una media di almeno una all'ora). Poiché questi sono solo i numeri riferiti alle ...Mentre il conflitto inraggiunge igiorni, l'Unicef dichiara di aver ricevuto segnalazioni di ben 2.500 gravi violazioni dei diritti dei bambini: una media di almeno una all'ora. Poiché questi sono solo i numeri ...Concluso da poco lo sbarco dimigranti a Pozzallo, trasferiti da Lampedusa a bordo del pattugliatore d'altura P04 'Osum' della ... Camerun, Liberia, Congo, Repubblica centrafricana, Sude ...

