Studio Unipol | Un italiano su tre litiga con il vicino A Napoli il primato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unsu tre discute ocon il. Eè la città più litigiosa (37%), seguita da Roma (34%), Cagliari (33%) e Torino (31%). Sono i risultati di una ricerca di Changes, elaborata da Ipsos, sulla vita condominiale degli italiani. I motivi di litigio sono molto diversi tra le città: rumore (29%) e comportamenti sgraditi dei condomini (27%) sono i principali, ma asi discute soprattutto per il parcheggio “selvaggio” (27%), a Verona per le spese di condominio (24%), a Roma per gli animali domestici (21%), a Torino (18%) per la raccolta differenziata e a Milano per la gestione delle biciclette (14%).Unsu 2 è insoddisfatto del proprio amministratore di condominio. I romani sono i più scontenti (64%), seguiti da milanesi (56%) e ...