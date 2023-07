Stroncato da un malore sul luogo di lavoro | muore addetto alla logistica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa 48 anni da unmentre era suldi. Così è morto un uomo nella zona industriale di Carinaro, originario di Santa Maria Capua Vetere ma residente a San Prisco, nel Casertano. L’uomo erae nel corso delle attività ha avvertito delle difficoltà respiratorio. Immediati i soccorsi da parte del 118 ma non c’è stato nulla da fare, se non constatare il suo decesso. Intervento anche da parte dei Carabinieri della stazione di Gricignano d’Aversa insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato dele personale dell’Asl. Salma sottoposta a sequestro in attesa dell’autopsia che sarà effettuata all‘ospedale di Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dramma a Quartucciu, nel maxi parcheggio esterno del centro commerciale Carrefour. Un uomo di 70 anni, a causa del forte caldo, ha perso conoscenza mentre si trovava al volante della sua automobile ed ...Un membro dell'equipaggio, un 45enne straniero, ha accusato unmentre era al lavoro. E nonostante tutti i tentativi dei soccorritori per lui non c'è stato niente da fare. L'allarme è stato ...Eboli . Una tragedia imprevista, che ha sconvolto la comunità di Eboli e il mondo sindacale salernitano. Nella notte, infatti, unimprovviso haRolando Scotillo, punto di riferimento della Fisi. Inutili purtroppo i soccorsi: Scotillo, che nel 2020 si era candidato alle elezioni regionali a sostegno di Stefano ...

Giovane chef muore stroncato da infarto. Malore letale in cucina LA NAZIONE

Un marittimo imbarcato sulla motopesca 'Gigante', iscritta al porto di Ancona, è morto stamane per un malore che lo ha colto a bordo, a circa 9 miglia al largo del capoluogo marchigiano. (ANSA) ...Mondo del calcio in lutto per la dipartita dell'ex calciatore di Atalanta e Sampdoria, squadra che lo portò in Italia con Mantovani alla presidenza.