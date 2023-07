Strega | il ‘consiglio’ dell’ex Baroni | “Tornate a crederci”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra l’8 giugno 2017, il Benevento raggiungeva per la prima volta la serie A superando il Carpi nella finale play off. Una gioia doppia e inaspettata, per una squadra che solo l’estate prima aveva festeggiato lo storico salto tra i cadetti. Era la formazione di Marco, il tecnico fiorentino che ha da poco compiuto un’altra impresa, permettendo al Lecce di salvarsi dopo averlo riportato nel massimo campionato. Impegnato con il Verona, un altro degli allenatori che ha scritto la storia a tinte giallorosse non ha voluto far mancare il proprio supporto alla. Durante la serata di presentazione delle nuove maglie,ha inviato un breve videomessaggio, ricordando l’esperienza sannita. “Pensavamo che la serie A fosse solo un sogno, invece abbiamo dimostrato che i sogni diventano realtà“, sono ...