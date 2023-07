Storia consolare | lo Sbarco degli Alleati in Sicilia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ragini Gupta ha partecipato ad una cerimonia insieme all’Assessora alla Memoria Maria Federica Giuliani del Comune di Firenze per ricordare l’80° anniversario dell’Operazione Husky, loalleato inche ottant’anni fa diede il via alla liberazione dell’Italia, e per onorare i Monuments Men con un tributo al Ten. Frederick Hartt, membro dei Monuments Men. Insieme hanno deposto una corona sulla tomba di Hartt al Cimitero delle Porte Sante, vicino alla basilica di San Miniato al Monte a #Firenze dove è sepolto. Nel suo saluto Ragini Gupta ha affermato: “Sedici milioni di uomini e donne hanno risposto alla chiamata alle armi del nostro Paese, servendo nelle Forze Armate Americane durante la Seconda Guerra Mondiale. Frederick Hartt, studioso e storico dell’arte del rinascimento italiano, il cui profondo amore per l’arte italiana lo spinse a ...