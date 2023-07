Stile Mancini Inter | l' ultimo colpaccio | chi arriva in nerazzurro | Guarda

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'cerca un difensore esperto e ha bussato alla porta dell'Atalanta per Rafael Toloi, capitano e pedina strategica nella squadra di Gasperini, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nato nel Mato Grosso in Brasile, Toloi è campione d'Europa in carica cona Euro 2021. L'italianità, intesa come formazione nel nostro campionato e meglio ancora partecipazione al bacino della Nazionale, è ormai un valore in più nelle scelteiste. L'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lo hanno progettato a tavolino e lo stanno realizzando coi fatti: mezza difesa del Mancio gioca già per Simone,sse pure Toloi la colonia sarebbe quasi storica. Con l'Atalanta si valuta la mossa giusta su Toloi All'sanno che urge arruolare presto pure un erede di Skriniar, l'ex andato via a zero ...

Nella 4x100libero femminile niente finale per l'Italia: il quartetto composto da Chiara ... c'è l'Italia di Robertoimpegnata nelle UEFA Nations League Finals , che vedranno in campo ...I tre consiglieri regionali sottolineano come "la Lega deve essere unodi vita, non un porto ... "La Lega e i suoi militanti non sono questo " concludono Puletti, Castellari e" e crediamo ...Lo sport, alla fine, è unodi vita al quale non posso e non voglio rinunciare. Peso intorno ... Chi sono gli altri che non l'hanno mai abbandonata 'Giulia, che mi aiuta nella ...

Inter, l'ultimo colpaccio in "stile Mancini": chi arriva in nerazzurro Liberoquotidiano.it

Caro Aldo, Andrea Purgatori ha vergato pagine indimenticabili di giornalismo investigativo. Poi si trasformò in un documentato film-maker, realizzando imperdibili reportage su tanti misteri italiani.Dal 3 al 12 agosto, al porto turistico di Ostia, vanno in scena le Piraterie, gli in Canti e i Castelli di Sabbia: con Max Paiella, Pietro Sparacino, Daniele Fabbri, Chiara Becchimanzi, la Compagnia A ...