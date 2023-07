Star Trek | Strange New Worlds | la stagione 2 conterrà un episodio musical

L'ultimo a farlo è un franchise storico e solido come quello die l'episodio sarà contenuto nella seconda stagione di: Strange New Worlds .: Strange New Worlds 2, il ...: Lower Decks 4, le anticipazioni Nella stagione 4 di: Lower Decks , una forza sconosciuta distrugge astronavi e minaccia la pace galattica. Fortunatamente, l'equipaggio della U. S.L'inizio della quinta e ultima stagione di: Discovery sarà pieno di frenetiche scene d'azione fantascientifica a giudicare dall'anteprima mostrata da Paramount+ in occasione del Comic - Con di San Diego. L'atto finale della serie che ...

Star Trek sembra sempre avere una grande presenza all'annuale San Diego Comic-Con, e quest'anno non ha fatto eccezione. Paramount ha partecipato alla convention e ha rivelato un sacco di nuove ...Anche Star Trek: Strange New Worlds cede al fascino del musical: dal Comic-Con di San Diego la notizia dell'episodio musical della seconda stagione, che si preannuncia un vero successo.