Stanza in affitto negata a uno studente. "Non è italiano"

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI. - Uno sfogo su Facebook, dopo che alcuni studenti universitari avevano rifiutato di dargli una camera inperché preferivano "un". La brutta storia si è svolta a Pavia. Menin Hubert Don,universitario di 26 anni e podista di una società di atletica, aveva risposto a un annuncio per unain, in una casa in condivisione con altri studenti. I giovani, però, hanno risposto che preferivano "un". Menin, che tra l'altro ha la nazionalità italiana, si è sentito discriminato per il colore della pelle e ha scritto su Facebook, pubblicando la chat "incriminata": "Mi permetto di parlare a nome di tutti quelli che si trovano nella stessa situazione.. Non preoccupatevi non è colpa vostra ma è colpa di uno stato che si rifiuta di educare i propri ...

