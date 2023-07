Stankovic con l’Inter in tournée ma non nel futuro La situazione portieri – TS

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inzaghi in Giappone potrà contrare anche su, oltre che su Di Gennaro. Ma fra i due c’è una differenza per ilin nerazzurro secondo TuttoSport. PARTENZA – Continua l’allarmein casa Inter, senza più André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz. L’unica certezza su cui Simone Inzaghi ha potuto contare nelle ultime settimane è il nuovo acquisto Raffaele Di Gennaro, che verrà impiegato come terzo portiere nella prossima stagione alle porte. L’ex Gubbio è partito con il resto della squadra per lanipponica estiva e con lui anche Filip. Inzaghi sfrutterà sicuramente il figlio d’arte, cresciuto nelle giovanili del, in almeno una delle due amichevoli in programma in Giappone. Secondo TuttoSport, però, nonostante abbia dimostrato il suo talento ...

Filip Stankovic, Alessandro Calligaris e Raffaele Di Gennaro. Sono questi i tre portieri presenti nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per la tournée dell'Inter ...Filip è un portiere, ha 21 anni e ha fatto già esperienza all’estero, in Olanda nel Volendam. Aleksandar ha 17 anni, gioca come centrocampista, ed è stato già convocato un paio di volte da Inzaghi con ...