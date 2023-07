Stai andando al mare? Non dimenticare queste 10 cose fondamentali

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quando andiamo alciabatte e costume da bagno non bastano: ecco che cosa non dovresti maidi portare con te. Finalmente è giunta la bella stagione e, complice anche il caldo che stiamo sperimentando in questi giorni, la voglia diè tanta. Ma prima di precipitarsi in spiaggia dovremmo essere sicuri di avere con noi tutto ciò che ci servirà. Diamo un’occhiata alle liste dellenecessarie sotto il sole. Prima di andare afai un controllo della borsa: questi oggetti non possono mancare – Ilovetrading.itPrima di recarti acontrolla di avere tutto ciò che serve davvero per goderti a pieno il sole, le nuotate, la tintarella e far sì che nulla rovini il tuo meritato relax! In particolar modo la crema solare e il vestiario potrebbero salvarti da scottature e ...