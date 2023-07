“Sta male” Choc durante Milan-Real Madrid | il giornalista si accascia a terra privo di sensi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)svienela diretta tv. Attimi di grande apprensione prima della partita. Nei minuti antecedenti al calcio d’inizio,le solite interviste di rito a bordo campo, uno dei cronisti si è sentito, svenendo rovinosamente a. Siamo a Pasadena, in California (Usa), dove sta per iniziare una famosa amichevole estiva, quella tra ile il. Alla fine sarà la squadra iberica ad avere la meglio con una rimonta e un risultato finale che si attesta per 3 a 2 per il. Ma un fatto increscioso è capitato non, ma prima della partita stessa. A bordo campo, per ESPN, uno dei canali sportivi più famosi e ...