Spotify aumenta i prezzi

A partire dal 24 luglio, gradualmente e per tutti, i costi degli abbonamenti della piattaforma saliranno per adattarsi alle nuove condizioni di mercato

Proprio da oggi 24 luglio, è giunta notizia ufficiale dell'aumento dell'abbonamento diPremium nei Paesi Bassi e anche in Belgio . Potrebbe sembrare un rialzo irrisorio quello di 1 euro al ...Come mostriamo nello screenshot in calce, il nuovo listino prezzi è il seguente :Student: 5,99 Euro al mesePremium Individual: 10,99 Euro almesePremium Duo: 14,99 Euro al ...- - > I nuovi prezzi diPremium: gli aumenti L' Italia è tra le decine di paesi interessati fin da subito dalla variazione. Cambia dunque il costo mensile di tutte le quattro formule proposte.

Non c’è tanto da stare allegri per l’aumento di prezzo di Spotify Premium in specifici paesi europei. Per quanto in Italia la situazione sia ancora sotto controllo senza segnali di rincari, non è ...Un altro motivo del successo di Spotify è il suo catalogo vastissimo: sono più di 80 milioni i brani presenti sulla piattaforma, diventata una prima scelta per decine di migliaia di cantanti e di case ...