il torinese Alessandro Miressi, che in apertura di staffetta nuota in 4754 (vicino al ... L'ultima frazione è un duello all'ultima bracciata tra l'altro veneto Thomase il fenomenale ...il torinese Alessandro Miressi, che in apertura di staffetta nuota in 4754 (vicino al ... L'ultima frazione è un duello all'ultima bracciata tra l'altro veneto Thomase il fenomenale ...

Splendido Ceccon! Oro nei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. Martinenghi argento nei 100 rana Gazzetta del Sud

Nella piscina olimpionica della Marine Messe di Fukuoka (Giappone), dove si stanno svolgendo i Campionati del mondo di sport acquatici, è iniziato il programma del nuoto in vasca lunga.I nostri ragazzi migliorano il bronzo 2022, cedono all'Australia ma beffano gli americani Argento vivo, anzi vivissimo. «Perché in questi mesi ho sentito tante voci su questa staffetta e ci davano per ...