Spider-Man | Thomas Haden Church non esclude venga realizzato un film con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi

Le speranze dei fan della versione diinterpretata da Tobey Maguire , in attesa di una conferma di un suo ritorno nell'iconico ruolo dopo il recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sono state alimentate da alcune ...Giovedì 27 luglio verrà trasmesso l'ultimo successo Marvel ": Across The- Verse". Il film, uscito nelle sale il 2 giugno, tratta l'ultima avventura del famoso supereroe. La ...Dallo scoppio della pandemia, quello di Barbie è il terzo miglior fine settimana di esordio in assoluto dopo Avatar: La via dell'acqua (8,4 milioni) e: Non Way Home (8,3 milioni). ...

Spider-Man, tempi duri per Andrew Garfield: ecco come si guadagna da vivere Peter Parker! Everyeye Cinema

Thomas Hayden Church ha riacceso le nostre speranze di vedere uno Spider-Man 4 diretto da Sam Raimi: 'Ho sentito dei rumor' ...L'attore Thomas Haden Church ha svelato di aver sentito delle indiscrezioni riguardante un possibile ritorno di Tobey Maguire nel ruolo di Spider-Man.