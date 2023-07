Spezia | fra i tifosi torna un po' di ottimismo ' La squadra c' è | puntiamo alla promozione'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Soddisfazione per l'arrivo di Alvini 'e di giocatori adatti a un campionato difficile come la cadetteria. Sarà dura, ma dobbiamo ...

Soddisfazione per l'arrivo di Alvini 'e di giocatori adatti a un campionato difficile come la cadetteria. Sarà dura, ma dobbiamo ...

Spezia, fra i tifosi torna un po' di ottimismo "La squadra c'è, puntiamo ... Quotidiano Sportivo

Soddisfazione per l’arrivo di Alvini "e di giocatori adatti a un campionato difficile come la cadetteria. Sarà dura, ma dobbiamo provarci" ...Tante operazioni last-minute della società di Lenzi e Mussi: presi Turini (con Pastine out),. Vietina (dai cugini) e Chaabti.