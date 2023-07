... mentre 1,7 milioni di bambini al di sotto dell'anno di etàpossono ricevere le vaccinazioni ... attraverso oltre 400sicuri dislocati nel Paese. A metà luglio, l'appello dell'UNICEF per 838 ......corleonese' Visconti parla di un'antimafia " nichilista " che "dà mai soddisfazione a chi lavora sul campo e, occupando in modo spropositato e a volte con un approccio cameratesco gli...A Torpignattara, nel quartiere più multietnico di Roma, grazie alla determinazione di un gruppo di cittadini un'area verde viveun importante processo di riqualificazione urbana. È il Parco Sangalli, ...

Spazi da non perdere, a Roma parco Sangalli luogo per tutti - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

un importante processo di riqualificazione urbana. È il Parco Sangalli, che costeggia un pezzo dell'acquedotto romano e che per molti anni è stato considerato un luogo da evitare, ritrovo di spaccio e ...Il cantiere del Diavolo domina per 60 minuti per venire poi ribaltato dai titolari dei Blancos, che trovano il 3-2 col solito Vinicius Jr. Non male, però, alcuni dei nuovi arrivati, dal gran gol di Ro ...