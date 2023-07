Spalletti e l’Arabia Saudita | il futuro e la clausola col Napoli

Leggi su calcionews24

Luciano Spalletti dopo aver detto addio al Napoli dopo lo scudetto in Serie A avrebbe voglia di tornare in sella e avrebbe ricevuto un'offerta dal Brasile. Il contratto del tecnico, però, sarebbe anche appeso da una penale firmata col club azzurro. Una penale da pagare in caso di accordo con altre società prima del termine del contratto con i partenopei pari a 5,1 milioni. Lo riporta La Repubblica.