Spagna senza maggioranza | Pp primo ma non sfonda | che succede ora

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alle elezioni politiche spagnole il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijoo ha rivendicato il diritto di formare un esecutivo: è quello che ha ricevuto più consensi, ma non abbastanza per governare. Né in autonomia, né insieme a Vox, la formazione nazionalista di Santiago Abascal, fortemente ridimensionata dal voto. I sondaggi avevano previsto un trionfo delle destre, destinato a mutare gli equilibri politici anche in Europa ma l'obiettivo di fare piazza pulita del «sanchismo» non si è concretizzato. Il Partito Socialista delministro uscente, Pedro Sanchez, ha tenuto e la piattaforma Sumar della vicepremier, Yolanda Diaz, ha raccolto risultati discreti, mettendo insieme quel che resta di Podemos con altri movimenti di sinistra. Ancora una volta, la quarta economia dell'Eurozona esce dalle urneunachiara, ...