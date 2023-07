Spagna | Schlein | “L’onda nera si può fermare risolvendo i problemi”

...la nuova sinistra intossicata dalle ripetute sconfitte guarda con invidia e sospetto alla... ma di "sinistre" incapaci e immature , dalla confusionaria, alla galassia di partitini ...La "migliore", come sempre accade in certe situazioni, è la. Nella sua narrazione Sanchez diventa "il coraggioso". Una sorta di cavaliere senza macchia che si immola per salvare la, ......si ferma in: popolari senza maggioranza, male Vox. Sànchez: 'Abbiamo dimostrato al mondo di essere una democrazia forte' 'I risultati delle elezioni', ha scritto la leader dem Elly, '...

Schlein: 'La Spagna dimostra che l'onda nera si può fermare' - Politica - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente del M5S si scaglia contro il rinvio: "Se esiste una proposta di confronto costruttivo è bene, altrimenti non accettiamo bluff" ..."Sono convinto che, se in Italia versiamo in una situazione come l’attuale, la colpa è di sinistre incapaci e immature" ...