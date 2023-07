Spagna | Ronzulli Fi | ' con vittoria Feijòo popolari maggioranza'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Ladeidiin, seppur non decisiva, conferma quanto i moderati sianoin Europa come nei singoli Stati. Ma dimostra anche l'importanza strategica delle alleanze. Se è vero che il Pp, pur avendo larelativa, rischia di non riuscire a governare, vuol dire che è necessario ripensare e modificare profondamente quei sistemi elettorali, proprio come lo spagnolo, che condannano alcuni Paesi alla perenne ingovernabilità, mortificando così la volontà degli elettori". Così Licia, capogruppo di Forza Italia al Senato.

