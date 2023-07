Spagna | Maraio Psi | ' blocco destra iperfavorito | ridimensionato grazie a socialisti'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Inildellae dei popolari, dato peralla vigilia, escedalle urne. Idi Pedro Sanchez resistono e, a dispetto dei sondaggi, ottengono quasi il 32%, aumentando i voti e i seggi rispetto a 4 anni fa, e tallonando i popolari. L'estremadi Vox perde consensi e seggi. Ora servono alleanze ampie per costruire il nuovo Governo”. Così in un post il segretario del Psi Enzo

Rivolgendosi al segretario del Psi Enzo, la leader dem ha affermato: "Ho visto l'appello che ...incoraggiamento a Pedro Sanchez per la sfida che si giocherà domani per il futuro dellae ...Rivolgendosi al segretario del Psi Enzo, la leader dem ha affermato: "Ho visto l'appello ...grande incoraggiamento a Pedro Sanchez per la sfida che si giocherà domani per il futuro della...Rivolgendosi al segretario del Psi Enzo, la leader dem ha affermato: "Ho visto l'appello che ...incoraggiamento a Pedro Sanchez per la sfida che si giocherà domani per il futuro dellae ...

Spagna: Maraio (Psi), 'blocco destra iperfavorito, ridimensionato ... Gazzetta di Modena

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “In Spagna il blocco della destra e dei popolari, dato per iperfavorito alla vigilia, esce ridimensionato dalle urne. I socialisti di Pedro Sanchez resistono e, a dispetto d ..."Io sono disponibile anche domani mattina a un incontro con lei e con il governo" "Sono felice di leggere oggi che ci sarebbe una apertura della presidente del Consiglio al nostro appello ad un confro ...