Spagna | mandato d' arresto per Puigdemont | il leader catalano reagisce su twitter

(Di lunedì 24 luglio 2023) Carles, eurodeputato ed ex presidenteprotagonista di un tentativo secessionista nel 2017 e da allora ricercato dalla giustizia iberica, è sottod'da parte della ...

Leggi Anche Elezioni, i catalani di Junts ago della bilancia: ecco gli scenari possibili La sua reazione - 'Un giorno sei decisivo per formare un governo spagnolo, il giorno dopo laordina il tuo arresto', ha reagito su Twitter Puigdemont facendo riferimento, appunto, ai risultati del suo partito politico, Junts per Catalunya, alle elezioni spagnole. I sette seggi degli ...... è sottod'arresto da parte della Corte Suprema spagnola. Il Tribunale dell'Unione Europea ... Attualmente, i reati contestati ina Puigdemont per i fatti del 2017 sono "disubbidienza" e "......al giudice istruttore Pablo Llarena di emettere undi arresto e di detenzione e un... piomba a ridosso delle politiche ine al ruolo di "ago della bilancia" assegnato allo stesso ...

Spagna, Corte suprema chiede mandato arresto per Puigdemont TGCOM

I partiti indipendentisti perdono voti in Catalogna, dove vincono i Socialisti. Senza i loro seggi, però, il premier uscente non può arrivare alla maggioranza. Intanto, la Corte suprema chiede di emet ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Nelle elezioni spagnole, c’è una certezza: la sconfitta dell’estrema destra di Vox, gli amici di Giorgia Meloni. C’era un pericolo di restaurazione e gli elettori spagnoli ...