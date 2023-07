Spagna | lo spettro di larghe intese agita i sonni di Giorgia Meloni Il commento di Cangini

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inha scommesso sulla tenuta elettorale di Vox e sulla conseguente nascita di una maggioranza di governo tra l’estrema destra guidata da Santiago Abascal e il Partito popolare guidato dal moderato Feijóo. Nella visione strategica del presidente del Consiglio italiano, tale scenario, magari confortato da risultati analoghi alle elezioni politiche di ottobre in Polonia e a quelle nei Paesi Bassi fissate in novembre, avrebbe rappresentato un viatico per un’inedita alleanza in Europa tra il Partito popolare e il Partito dei conservatori e riformisti europei di cui laè presidente successiva al voto europeo del prossimo giugno. Scommessa persa. Vox è crollata, Feijó non ha la maggioranza. Vedremo quali saranno le decisioni che nelle prossime ore verranno prese dal re Felipe e dai partiti ...