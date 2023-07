Dopo le elezioni generali spagnole tenutesi ieri, il prossimo passo formale della nuova legislatura sarà l'del Congresso dei Deputati, fissato per il 17 agosto. Nei giorni successivi, si terrà invece la costituzione dei gruppi parlamentari. In seguito a questi passaggi riguardanti l'organo ...... ha concluso, 'Il primo ministro sia chi ha più voti, lanon si fermi, abbiamo vinto e ci ... Feijòo sta chiedendo ai socialisti di astenersi per consentire il suo, come avvenne ......i socialisti e Sumar a non "bloccare la" e permettere al partito più votato di governare. Il PP può entrare al governo solo se il PSOE o Sumar si astengono o votano a favore dell'...

Spagna: l'insediamento del Congresso sarà il 17 agosto Agenzia ANSA

Dopo le elezioni generali spagnole tenutesi ieri, il prossimo passo formale della nuova legislatura sarà l'insediamento del Congresso dei Deputati, fissato per il 17 agosto. Nei giorni successivi, si ...L’unico con concrete possibilità di mettere insieme una maggioranza di governo sarebbe il premier uscente, che dipende però dalle scelte della formazione ...