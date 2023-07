Spagna in bilico dopo il voto | che scenari si aprono per il governo fra rebus alleanze e ritorno alle urne

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sorpresaa Madrid: il Pp domina con 136 seggi ma i Socialisti di Sanchez reggono l’urto, mentre crollano i sovranisti di Vox. Non ci sono i margini per una maggioranza conservatrice, ma Feijóo chiede comunque di formare il

inRiflettori accesi sulla, che nella giornata di domenica 23 luglio si è recata alle urne per le elezioni politiche . Il Partito popolare di centrodestra ha ottenuto il maggior ...Si sta prendendo le prime pagine dei quotidiani soprattutto ine Francia e non potrebbe essere altrimenti vista la portata di quello che sarebbe il suo ... il cui futuro è intra i ...... i sostenitori del Partito popolare (PP) di Feijoo hanno invaso le strade di Madrid per celebrare l'esito delle elezioni, ma il futuro politico del loro paese è in. Lasi sta dirigendo ...

Spagna: i popolari vincono ma la maggioranza di destra non c’è. Tengono i socialisti di Sanchez, ... Il Sole 24 ORE

I mercati oggi sono concentrati su banche centrali, Cina e trimestrali: la settimana iniziata è densa di eventi e dati economici, con almeno 4 incertezze a scuotere Borse e investitori.La virata a destra della Spagna non c’è stata. Più correttamente: è stata meno evidente di quanto dicevano i sondaggi e di quanto speravano nel Partito popolare dove ...