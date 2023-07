Spagna | gli indipendentisti catalani a Sànchez | “Amnistia e referendum per l’ok al governo” Ma la Procura chiede l’arresto del loro leader

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il giorno dopo il “pareggio” uscito dalle urne, inle forze politiche iniziano a inviarsi segnali di fumo nell’arduo tentativo di avviare un percorso verso la formazione di un nuovo. Alberto Núñez Feijóo,del Partito popolare, confida di ottenere l’incarico dal re Felipe VI, forte del suo (leggero) primato alle elezioni generali. Ma la strada è in salita, perché ai conservatori – che manderanno al Congresso 136 eletti – mancano ben quaranta seggi parlamentari per arrivare alla maggioranza assoluta di 176: non basterebbe nemmeno l’appoggio (nient’affatto scontato) dei 33 deputati dell’ultradestra di Vox, che ha ottenuto un risultato molto al di sotto delle aspettative. Leggermente più alte, invece, le chances di un nuovo esecutivo capeggiato dal premier uscente, il socialista Pedro: contro ...

Simone Fontecchio invece sarà a disposizione perallenamenti a partitre da venerdì 28 luglio. ... Ala, EA7 Emporio Armani Milano) #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid ") #...Nel campione di nane bianche osservato in questo caso, però,astronomi hanno scoperto che ... sull'isola di La Palma (Canarie,), la ricercatrice ha confermato l'esistenza di Janus e la ...A 69, vittima di un attacco cardiaco nel suo appartamento in. Scrive il Daliy Mail: è stato ... Disse Brian Clough: Quando mi siedo nel mio giardino e chiudoocchi, vedo ancora quel gol a ...

Spagna, gli indipendentisti catalani possibile ago della bilancia Dire

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Lunga e cordiale telefonata, la notte scorsa, tra la premier Giorgia Meloni e il leader di Vox, Santiago Abascal Conde, sull'esito del voto in Spagna. Lo riferiscono fonti ...I risultati delle urne disegnano un Paese polarizzato, mentre appare in salita la possibilità di formare una coalizione in grado di governare. Da Madrid a Bruxelles: interrogativi in vista del voto pe ...