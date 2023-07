Spagna | Fratoianni | ' fermata onda nera amici di Meloni | ottima notizia non solo per spagnoli'

Nicolaapprofitta del risultato delle elezioni inper attaccare Giorgia Meloni . 'Ha ragione Diaz, laha dormito più tranquilla, fermata l'onda nera degli amici di Meloni', scrive in ...AdnKronos spiega che "e Olanda hanno aumentato l'importo nel 2023 e la Germania a fine 2022,... L'altro giorno il leader pentastellato ha fatto ghenga buona con Nicolae Matteo ...Roma, 22 lug " "Un grandissimo augurio alla sinistra spagnola, in particolare, per quel che mi riguarda, a Sumar e Yolanda Diaz". È l'augurio di Nicola, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, in vista delle elezioni politiche spagnole.

Spagna: Fratoianni,'speriamo venga respinto assalto Vox' Il Dubbio

