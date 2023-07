Nicola, leader di Sinistra Italiana e parlamentare di Avs, ha commentato l'esito delle elezioni in, che hanno visto la brusca frenata della destra. "Inla destra non ha sfondato. ...E così, per"l'onda nera degli amici di Meloni è stata fermata . La sconfitta di Vox e l'...di Sumar - il partito a sinistra dei socialisti - sono un'ottima notizia non solo per la". ...E non solo - conclude- per la. Tajani: "Congratulazioni a Feijoo, PP torna primo partito" Congratulazioni a Nunez Feijoo e agli amici del PP che con oltre 8 milioni di voti tornano ...

Spagna, Fratoianni (Avs): “Se la sinistra protegge i diritti per la destra si fa tutto più difficile” Globalist.it

Spagna, Fratoianni (Avs): "Quando la sinistra protegge i diritti per la destra diventa tutto più difficile. E questo è un messaggio che vale anche per l’Italia”." Congratulazioni agli amici del Partito popolare che tornano ad essere il primo partito in Spagna. Il Ppe rappresenta il centro della politica anche in Spagna, una buona notizia per tutta l'Europa".