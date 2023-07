Spagna | Fassina | ' il socialismo è protezione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Applausi meritati a Pedro Sanchez per l'intelligenza istintiva e il coraggio di anticipare le elezioni politiche. L'alleanza tra il Partido popular e Vox sarebbe dovuta essere esemplare per ridefinire gli equilibri politici del nostro continente. Invece, il mix nazionalista-conservatore-reazionario è forte, ma non ha sufficiente capacità espansiva. Il risultato ha una pluralità di cause. Sottolineo la più utile alle altre sinistre europee. Campeggia nel programma del Psoe: 'Il', del lavoro, dei diritti delle donne, delle 'piccole patrie'. Ilnon è no border, ma gestione realistica dell'immigrazione. È declinazione umanista dei diritti civili con il no alla maternità surrogata. Ma attenzione alle letture consolatorie del voto: vi sono specificità irriproducibili". È quanto ...