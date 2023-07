Spagna | elezioni incerte Pp vince | ma socialisti di Sanchez tengono e i sovranisti di Vox calano Scoppia il caso Puigdemont

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sorpresa alle urne a Madrid: il Pp domina con 136 seggi ma idireggono l’urto, mentre crollano idi Vox. Non ci sono i margini per una maggioranza conservatrice, ma Feijóo chiede comunque di formare il governo

Bruxelles, 24 lug. " "Dallespagnole emerge ancora una volta uno scenario politico frammentato e incerto, e conferma il ruolo centrale che rivestono i partiti autonomisti, che avranno un ruolo decisivo nelle settimane e ...Con questa vittoria si conferma la centralità dei moderati, ottimo segnale in vista delle prossimeeuropee". Così in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e ...Roma, 24 lug. Che cosa significa a livello europeo il risultato delleine le tante incognite seminate dal voto che non assegna ne' alle destre, ne' alle sinistre una maggioranza assoluta Il timore di una nuova alleanza di Paesi guidati dalla destra nel ...

I risultati definitivi delle elezioni in Spagna, con la vittoria dei popolari, la caduta di Vox, la tenuta... Corriere della Sera

Intervista al segretario storico del Ppe, europarlamentare del Partido Popular: “Siamo il primo partito, ma il voto in estate ci ha danneggiato. Sánchez non ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La Spagna è in pieno 'desarrollo', uno sviluppo favorito da un’inflazione e un debito pubblico molto più bassi di quelli italiani. Si possono condividere o meno le politic ...