Spagna | elezioni incerte Pp vince | ma socialisti di Sanchez tengono e i sovranisti di Vox calano Abascal sconfitto | Puigdemont ago della bilancia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sorpresa alle urne a Madrid: il Pp domina con 136 seggi ma idireggono l’urto, mentre crollano idi Vox. Non ci sono i margini per una maggioranza conservatrice, ma Feijóo chiede comunque di formare il governo

Quali scenari emergono dalleinComporre una maggioranza è complicato, si parla di un governo di centrodestra, di nuove, ma anche della possibilità che il premier Pedro Sanchez resti al governo. Il ...Che dato esce da queste"Ci sono due modelli di Paese contrastanti e non c'è possibilità di consenso tra questi due blocchi. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Spagna, Pp primo partito ma destra non ha maggioranza assoluta. Sanchez resiste, flop Vox Sky Tg24

Per Steven Forti, professore di storia contemporanea a Barcellona, sarà difficile riuscire a formare un nuovo esecutivo ...Ottenere 3 milioni di voti in più del 2019 conferisce al Partito popolare un mandato chiaro per formare un governo che rifletta questa volontà di cambiamento. Hai il nostro pieno supporto". Lo scrive ...