Spagna | Della Vedova | ' Vox perde ma scomparsi liberali | segnale per ' terzopolisti' '

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Mentre aspettavo l'esito dello scrutinio delle elezioni spagnole, ieri sera, mi sono andato a rivedere il comizio di Giorgia Meloni alla manifestazione di Vox. Non quello irrituale e politicamente sfortunatissimo di qualche giorno fa, tenuto online ad una manifestazione elettorale sul 'tempo dei patrioti', ma quello in Andalusia di un anno fa, con la sua veemente arringa reazionaria e manichea a favorefamiglia naturale, contro la presunta ideologia gender e, naturalmente, la grande finanza internazionale. Questo per ricordare cosa sarebbe un'Unione Europea guidata da una maggioranza con Vox e Fratelli d'Italia guidata dal Ppe". Così Benedettosu Fb. "Da ieri questo progetto ha perlomeno perso vento nelle vele. Le elezioni spagnole di ieri hanno segnato la positiva sconfitta ...

Elezioni in Spagna - La diretta. I popolari vincono e si aggiudicano 136 seggi, ma i socialisti reggono. Flop di Vox: fa ... Il Fatto Quotidiano

"Una sonora sconfitta per Vox, gli amici di Meloni. Vedremo se riusciranno a formare un governo ma è importante che le forze progressiste abbiano tenuto".