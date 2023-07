Spagna | De Cristofaro Avs | ' sconfitta Vox e buon risultato Sumar ottima notizia'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Ladi Vox e ildella lista di sinistraalle elezioni insono un'. Anche con la vittoria di misura del Partito popolare, che comunque non ha i numeri per formare il governo, se la sinistra fa la sinistra i consensi arrivano. È una delle lezioni che arrivano dalle urne spagnole: se la sinistra è riconoscibile viene votata. Altro che la bocciatura di cui parla la destra italiana, il Psoe guadagna due seggi ene conquista 31 con un ottimo. I veri perdenti delle urne spagnole sono Vox e i sovranisti. Niente marea nera, il supporto di Meloni e di Orban non ha portato bene. La rimonta della sinistra sebbene parziale, ma importante rispetto ai ...

Ultimo'ora: Spagna: De Cristofaro (Avs), 'sconfitta Vox e buon ... La Svolta

Vedremo come evolverà la situazione in Spagna, ma almeno per ora No Pasaran non è rimasto solo uno slogan". Lo scrive su Facebook Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra e ...