Spagna | Conte | “Svelato il bluff dell’estrema destra | alle europee garantire alternativa”

(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA – “All’esito delle votazioni per il rinnovo delle Cortes Generales di, esprimo soddisfazione per la tenuta delle forze progressiste che hanno fatto del salario minimo, della difesa dei diritti del lavoro, della lotta al precariato e della transizione ecologica gli assi portanti della propria agenda politica”. Lo afferma in una nota Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle. “Il dato più chiaro maturato dal voto del popolo spagnolo è però la sconfitta, netta ed inequivocabile,di Vox – sostenuta a più riprese anche dalla premier Giorgia Meloni. In questo senso, la disfatta di Santiago Abascal segna la sconfitta di un modello politico di stampo reazionario che offre risposte giudicate dagli elettori inadeguateurgenze manifestate dai cittadini spagnoli. Il ...

Anche Per"il dato più chiaro maturato dal voto del popolo spagnolo è però la sconfitta, ... Renzi: "Messaggio chiaro a Meloni, europee si vincono al centro" "Innon sappiamo chi ha vinto, ...serve l'elezione diretta del capo del governo, income in Italia come alla Commissione ... A fargli eco Giuseppeche, vista la situazione in cui si trova il suo Movimento 5 Stelle, proprio ...Roma, 24 luglio 2023 "All'esito delle votazioni per il rinnovo delle Cortes generales di, "esprimo soddisfazione per la tenuta delle forze progressiste che hanno fatto del salario ...

Spagna, Conte: svelato bluff estrema destra, a europee alternativa Tiscali Notizie

ROMA - "All'esito delle votazioni per il rinnovo delle Cortes Generales di Spagna, esprimo soddisfazione per la tenuta delle forze progressiste che hanno ..."Una sonora sconfitta per Vox, gli amici di Meloni. Vedremo se riusciranno a formare un governo ma è importante che le forze progressiste abbiano tenuto".